Экс-кандидат обжалует итоги выборов президента Белоруссии в Верховном суде

https://static.news.ru/photo/015c7302-dff2-11ea-bd58-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/belarusian

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев подаст жалобу в Верховный суд на решение Центризбиркома о подведении окончательных итогов выборов главы государства.

Да. Обязательно. Призываю всех членов избирательных комиссий идти со мной свидетелями о фальсификациях. Это их шанс, — сообщил ТАСС политик.

Ранее Андрей Дмитриев заявил, что готов обсуждать вопрос создания координационного совета для передачи власти в стране, но считает, что приступать к процессу трансфера преждевременно — до тех пор, пока не будет выполнен ряд ранее обозначенных требований.

Оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, уехавшая в Литву сразу после выборов, анонсировала создание координационного совета по трансферу власти. После оглашения результатов выборов она заявила о готовности к диалогу с властями и обратилась к международному сообществу с просьбой помочь его организовать. Одним из условий для диалога Тихановская считает необходимость возбуждения уголовного дела против приказывавших «избивать и стрелять в людей».

Массовые протесты начались в Белоруссии 9 августа. На улицы вышли тысячи людей, недовольных итогами голосования. Они считают, что победа Александра Лукашенко сфальсифицирована. В первые дни митинги сопровождались стычками протестующих с силовиками. Пострадали десятки человек, более шести тысяч были задержаны. Известно как минимум о двух погибших. Позднее градус напряжённости снизился и акции стали носить более спокойный характер.

Лукашенко во время выступления на митинге в свою поддержку 16 августа, на который людей привезли под угрозой увольнения, заявил, что не позволит «отдать страну», даже если будет мёртвым, писал NEWS.ru.