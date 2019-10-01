https://static.news.ru/photo/fba06002-e454-11e9-bfaf-fa163e074e61_660.jpg Юрий Луценко Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Юрий Луценко, который занимал должность генерального прокурора Украины до конца августа 2019 года, прокомментировал открытие против него уголовного дела Государственным бюро расследований. Об этом он написал в Facebook.

Нужно иметь большую фантазию, чтобы обвинять меня в том, о чем говорит господин Арахамия, — отметил Луценко.

Основанием для открытия уголовного дела против Луценко стало заявление главы фракции партии «Слуга народа» Давида Арахамии. Во время заседания Рады Арахамия назвал Луценко «акционером» сети подпольных казино.

В ответ на это экс-генпрокурор написал, что прошёл полную проверку и все его доходы и расходы за период пребывания у власти были подтверждены.

Ранее бывший генпрокурор Украины заявил о готовности дать показания в американском Конгрессе по вопросу импичмента президента США Дональда Трампа. Дело в том, что Луценко находился в должности, когда на Украине расследовалось дело компании Burisma, в совет директоров которой входит сын вице-президента Соединённых Штатов Джо Байдена Хантер.