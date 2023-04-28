Экоактивисты временно приостановили акцию протеста в Лачинском коридоре

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Азербайджанские экоактивисты объявили о временной приостановке акции протеста в Лачинском коридоре, сообщает агентство AZERTAC. При этом они отметили, что оставляют за собой право возобновить протест.

Хотим сообщить, что мы, экоактивисты и молодые волонтеры, частично добились своих требований, а также принимая во внимание неоднократные обращения к нам представителей государства, мы приняли решение временно прекратить нашу акцию с 18:00 28 апреля 2023 года, - цитирует агентство заявление активистов.

Они пояснили, что данное решение принято в связи с установкой погранпункта на въезде на Лачинскую дорогу и частичным достижением целей акции.

Активисты добавили, что требования прекратить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых на территориях Азербайджана в зоне размещения российского миротворческого контингента и обеспечить проведение мониторинга экологических и других последствий остаются в силе. Если они не будут выполнены, то акция протеста возобновится.