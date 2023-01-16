12 декабря появилась информация о том, что азербайджанские экоактивисты якобы перекрыли Лачинский коридор, соединяющий карабахский экономический район Азербайджана и Армению. Экологи требуют прекратить эксплуатацию природных ресурсов данного региона. Ереван, в свою очередь, обвинил Баку в провокации, которая может привести к гуманитарной катастрофе. Азербайджанская сторона настаивает, что блокировки не было. По этому маршруту пропускают транспорт, в том числе машины российских миротворцев и Красного Креста. Действительно ли эти земли находятся на грани экологической катастрофы — в материале NEWS.ru.