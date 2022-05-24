«Его терпеть не могут»: в ГД отреагировали на задержание Додона Депутат Затулин о задержании Додона: «Его терпеть не могут, как и любую оппозицию»

Игорь Додон / Фото vk.com/dodonigor

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал NEWS.ru задержание бывшего президента Молдавии Игоря Додона. По его словам, отношение к политику со стороны действующей власти вполне определённое — «его терпеть не могут, как и любую оппозицию».

В создавшихся сегодня условиях, когда на самом деле Запад оркестрирует взвинчивание напряжённости в этом регионе, это можно рассматривать как удобный повод, чтобы расправиться с оппозицией. Скандальность этой истории, конечно, связана с тем, что Додон — бывший президент Молдавии. Бывших президентов не бывает. И если вы подвергаете аресту президента, то вы должны понимать, что сами становитесь прикасаемыми при любом повороте событий, я имею в виду Санду, — заявил Затулин.

Он считает действия молдавских властей неразумными, поскольку какими гипотетически не могли быть обвинения в адрес Додона, в стране и за её пределами всем очевидно, что это политические репрессии, просто их уровень достиг президентского.

Бывший президент Молдавии Додон задержан на 72 часа, его подозревают в коррупции и госизмене. Сейчас в его доме, доме его родителей в селе Садова и на других объектах Додона в Садова Каларашском районе проходят обыски.