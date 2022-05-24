Экс-президента Молдавии задержали на 72 часа Бывший президент Молдавии Игорь Додон задержан на 72 часа по делу о коррупции и госизмене

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший президент Молдавии Игорь Додон задержан на 72 часа в рамках уголовного дела по четырем статьям УК, в том числе о коррупции и госизмене, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-секретаря Генеральной прокуратуры республики Марианны Кёрпек. Также стало известно, что в домах, принадлежащих ему и его родителям, прошли обыски.

Следственные мероприятия продолжаются. Проведены обыски в доме и некоторых помещениях, принадлежащих Додону, — сказала Кёрпек.

При этом РИА Новости пресс-секретарь Генпрокуратуры Молдавии не подтвердила данные о задержании Додона.

Мы не можем подтвердить, что Додон был задержан, — заявила Кёрпек журналистам издания.

В 2020 году оппозиция опубликовала видеофрагмент, в котором видно, как ныне находящийся в бегах бизнесмен Плахотнюк собирается передать тогдашнему президенту Молдавии Додону пакет с деньгами для Партии социалистов. Сам Додон факт встречи признал, но заявил, что видео смонтировали и он не знает, что было в пакете. В том же году был опубликован еще один фрагмент, в котором глава республики говорит о создании парламентской коалиции из Партии социалистов и Демпартии, которая должна «обеспечить стабильность до 2023 года». При этом он заявляет, что согласовывает свои действия с Дмитрием Козаком, являвшимся в тот период вице-премьером России.