Молдавская оппозиция выпустила новое видео переговоров Додона и Плахотнюка

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Депутаты от оппозиционного блока ACUM в молдавском парламенте Юрий Реницэ и Лилиан Карп 5 июня обнародовали новый фрагмент видеозаписи встречи президента страны Игоря Додона и олигарха Владимира Плахотнюка.

Об этом сообщает «Интерфакс». Запись была показана в ходе брифинга в парламенте. Попавшая на видео встреча состоялась в 2019 году сразу после смены власти в стране. Додон на записи говорит о создании парламентской коалиции из Партии социалистов и Демпартии, которая должна «обеспечить стабильность до 2023 года». Президент Молдавии также заявляет, что согласовывает свои действия с Дмитрием Козаком, бывшим в тот период вице-премьером России.

Оппозиционные депутаты сообщили, что эти видеоматериалы уже переданы в занимающийся противодействием коррупции отдел прокуратуры. Юрий Реницэ отметил, что потребует от правоохранительных органов выяснить, могут ли служить эти кадры доказательством государственной измены.

Сам президент сразу же отреагировал на появление видеозаписи и назвал происходящее в ролике частью «шахматной игры».

Эти кадры демонстрируют шахматную партию, начатую ещё до свержения олигархического режима. Таким образом велась игра, с опасным противником, игра велась умело, интеллигентно и закончилась матом. Проигравшим олигархам оставалось лишь сбежать из страны и мстить. Но победили государство и народ, — сказал Додон.

Ранее был опубликован другой видеофрагмент, на котором видно, как ныне находящийся в бегах Плахотнюк собирается передать Додону пакет с деньгами для Партии социалистов. Президент факт встречи признал, но заявил, что видео смонтировали и он не знает, что было в пакете.

31 мая, как писал NEWS.ru, в центре Кишинёва прошла акция протеста, участники которой требовали отставки Додона и премьер-министра Иона Кику.



