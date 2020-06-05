Молдавская оппозиция выпустила новое видео переговоров Додона и Плахотнюка

Депутаты от оппозиционного блока ACUM в молдавском парламенте Юрий Реницэ и Лилиан Карп 5 июня обнародовали новый фрагмент видеозаписи встречи президента страны Игоря Додона и олигарха Владимира Плахотнюка.
Об этом
Оппозиционные депутаты сообщили, что эти видеоматериалы уже переданы в занимающийся противодействием коррупции отдел прокуратуры. Юрий Реницэ отметил, что потребует от правоохранительных органов выяснить, могут ли служить эти кадры доказательством государственной измены.
Сам президент сразу же отреагировал на появление видеозаписи и назвал происходящее в ролике частью «шахматной игры».
Эти кадры демонстрируют шахматную партию, начатую ещё до свержения олигархического режима. Таким образом велась игра, с опасным противником, игра велась умело, интеллигентно и закончилась матом. Проигравшим олигархам оставалось лишь сбежать из страны и мстить. Но победили государство и народ, — сказал Додон.
Ранее был опубликован другой видеофрагмент, на котором видно, как ныне находящийся в бегах Плахотнюк собирается передать Додону пакет с деньгами для Партии социалистов. Президент факт встречи признал, но заявил, что видео смонтировали и он не знает, что было в пакете.
31 мая, как писал NEWS.ru, в центре Кишинёва прошла акция протеста, участники которой требовали отставки Додона и премьер-министра Иона Кику.
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