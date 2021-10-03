Две сотни негодяев: в Белоруссии нашли авторов негатива об убитом силовике

Более 200 авторов негативных комментариев о гибели сотрудника КГБ в Минске установили за сутки сотрудники правоохранительных органов Белоруссии. Об этом в эфире телеканала ОНТ рассказал заместитель министра внутренних дел — начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич.

Мы только за день установили более двух сотен таких негодяев. Более того, мы запустили специальный бот для того, чтобы граждане могли такую информацию нам дать, — сообщил Казакевич.

По словам милиционера, за сутки к ним обратились более двух тысяч граждан.

Люди выражали соболезнование, просили и требовали защитить их от таких виртуальных борцов и давали нам информацию, и это абсолютно нормально, по которой мы этих негодяев находили, — рассказал замминистра МВД.

Сотрудник КГБ Белоруссии погиб 28 сентября. Он входил в состав группы захвата, занимавшейся задержанием минчанина, который забаррикадировался в своей квартире. Вместе с мужчиной в жилище находилась его жена, которая снимала происходящее на телефон.

Мужчина открыл огонь по сотрудникам КГБ из ружья, в результате чего один из них получил смертельное ранение. Ответным огнём злоумышленник был ликвидирован. Его супругу задержали по подозрению в соучастии в преступлении.