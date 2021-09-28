В КГБ Белоруссии заявили о гибели сотрудника в перестрелке с террористами

Сотрудник КГБ Белоруссии погиб в Минске, сообщается на сайте спецслужбы. По информации ведомства, силовика убили люди, которые могут быть причастны к терроризму. При этом место происшествия не раскрывается.

В КГБ сообщили , что сотрудники проводили «специальные мероприятия по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности». В одной из квартир жилого дома особо опасный преступник открыл огонь на поражение и смертельно ранил силовика, рассказали в ведомстве. Ответным огнём стрелка убили.

Государственный телеканал ОНТ в Telegram опубликовал видео, на котором якобы запечатлена перестрелка. По сведениям Kyky.org, нападавшего звали Андрей Зельцер. «Еврорадио» пишет , что, по предварительным данным, он работал в крупнейшей IT-компании страны — EPAM Systems.

Ранее в КГБ Белоруссии сообщили, что задержали обвиняемого в террористической деятельности Сергея Соколова. По данным силовиков, он планировал покушения на сотрудников правоохранительных органов и чиновников.