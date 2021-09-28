В КГБ Белоруссии заявили о гибели сотрудника в перестрелке с террористами

Сотрудник КГБ Белоруссии погиб в Минске, сообщается на сайте спецслужбы. По информации ведомства, силовика убили люди, которые могут быть причастны к терроризму. При этом место происшествия не раскрывается.
В КГБ
Государственный телеканал ОНТ в Telegram опубликовал видео, на котором якобы запечатлена перестрелка. По сведениям Kyky.org, нападавшего
Ранее в КГБ Белоруссии сообщили, что задержали обвиняемого в террористической деятельности Сергея Соколова. По данным силовиков, он планировал покушения на сотрудников правоохранительных органов и чиновников.