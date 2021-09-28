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В Белоруссии задержали супругу мужчины, застрелившего сотрудника КГБ

00:30, 29 сентября 2021
В Белоруссии задержали супругу мужчины, застрелившего сотрудника КГБ Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
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В Белоруссии по подозрению в соучастии в преступлении задержана жена мужчины, застрелившего сотрудника КГБ. Об этом сообщает агентство Белта со ссылкой на СК страны.

Как стало известно ранее, в ходе спецмероприятия по отработке адресов, по которым могли находиться потенциально причастные к терроризму лица, смертельное ранение получил сотрудник КГБ Белоруссии.

Отмечалось, что преступник был уничтожен ответным огнём. Возбуждено уголовное дело.

По данным агентства, также по подозрению в соучастии задержана супруга мужчины, застрелившего сотрудника КГБ. 40-летняя женщина якобы проводила видеосъёмку преступления и содействовала его совершению.

Ранее убийство силовика КГБ Белоруссии на спецоперации показали на видео.

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