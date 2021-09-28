В Белоруссии задержали супругу мужчины, застрелившего сотрудника КГБ

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался за включение в проект новой конституции возможности отстранения президента от власти. По его словам, необходимо лишь определиться с процедурой. Об этом сообщает БелТА.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в новой конституции страны должен быть пункт об импичменте в случае «дуроломства» президента. Однако он отметил, что необходимо проработать процедуру отставки. Решение об этом...