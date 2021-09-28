В Белоруссии задержали супругу мужчины, застрелившего сотрудника КГБ

В Белоруссии по подозрению в соучастии в преступлении задержана жена мужчины, застрелившего сотрудника КГБ. Об этом сообщает агентство Белта со ссылкой на СК страны.
Как стало известно ранее, в ходе спецмероприятия по отработке адресов, по которым могли находиться потенциально причастные к терроризму лица, смертельное ранение получил сотрудник КГБ Белоруссии.
Отмечалось, что преступник был уничтожен ответным огнём. Возбуждено уголовное дело.
По данным агентства, также по подозрению в соучастии
Ранее убийство силовика КГБ Белоруссии на спецоперации показали на видео.