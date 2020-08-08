«Дождь» сообщил об обыске в квартире журналистов в Минске

https://static.news.ru/photo/ce4d69ec-da58-11ea-ae86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Люди в штатском провели обыск в квартире, которую задержанные журналисты «Дождя» снимали в Минске.

По словам юриста Антона Гашинского, обыск продлился недолго. Люди в штатском осмотрели помещение, ничего не изъяли и ушли. Он подчеркнул, что они не представились, а также не пустили адвоката в квартиру, сообщает сайт телеканала.

Съемочная группа «Дождя» в составе корреспондентов Владимира Роменского, Василия Полонского и оператора Николая Антипова была задержана днём 9 августа. Люди в штатском положили их на асфальт, а затем увезли в неизвестном направлении.

Представитель штаба незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико, соратница кандидата на пост президента страны Светланы Тихановской Мария Колесникова рассказала, что журналистов задержали после того, как они поговорили с ней на улице.

Руководство телеканала сообщило, что «Дождь» не получил аккредитацию на работу в Белоруссии, несмотря на то, что подал документы ещё в июне. Тогда в Минске подтвердили получение документов, но ответ об аккредитации так и не последовал.

Как ранее писал NEWS.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что журналистов задержали из-за отсутствия аккредитации. Дипломат подчеркнула, что посол РФ в Белоруссии взял ситуацию под личный контроль.

9 августа в Белоруссии проходят выборы президента. Действующий глава государства Александр Лукашенко выдвигается на шестой срок. Избирательная кампания сопровождалась задержанием оппозиционных политиков и активистов, а также акциями протеста в других городах.