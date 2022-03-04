Додон усомнился в принятии Молдавии в Евросоюз

Молдавия не станет членом Евросоюза в ближайшие десятилетия, даже если получит статус кандидата, считает бывший президент страны Игорь Додон. Любое решение властей республики должно исходить из национальных интересов граждан и молдавского бизнеса, а не из партийных политических платформ и геополитических интересов глобальных игроков, написал он в Telegram-канале.

Молдова должна остаться нейтральной страной, дружить и торговать со всеми — и на Западе, и на Востоке, — отметил Додон.

По его мнению, в случае выхода Молдавии из СНГ не только прекратится срок действия соглашений и договоров, касающихся экономических отношений, а под угрозой также окажется безвизовый режим.

Ранее президент Молдавии Майя Санду вслед за Украиной и Грузией подписала заявку на вступление в ЕС. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил телеканалу ZDF, что решение отказать Украине и Грузии во вступлении в НАТО было правильным. Он добавил, что этот вопрос не стоял и до сих пор не стоит на повестке. Он также добавил, что перспективы вступления Украины, Грузии и Молдавии в Евросоюз — это не тот вопрос, о котором сейчас идёт речь.