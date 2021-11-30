Дмитрий Киселев сообщил о напряжённой беседе с Лукашенко

Телеведущий и журналист Дмитрий Киселёв рассказал о своих впечатлениях после проведённого интервью с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщает БЕЛТА. Как отметил сам журналист, разговор получился напряжённым, что связано с тем, что он задавал сложные вопросы, которые могли вызвать раздражение у белорусского лидера.

Я пошёл на этот риск. Но делал это по-человечески доброжелательно. И президент тоже отвечал очень доброжелательно и исчерпывающе, даже больше, чем я мог на это рассчитывать, — пояснил ведущий.

При этом, по словам Киселёва, пока интервью не вышло в эфир, его невозможно обсуждать с точки зрения содержательной части. Однако он отметил, что Лукашенко обращался к ряду исторических событий и фактов, говорил о будущем, а также сообщил некоторые вещи в отношении Европы и Запада. Кроме того одной из тем стали его личные отношения с российским коллегой Владимиром Путиным.

Как сообщил журналист, это была его первая встреча с президентом Белоруссии, которая стала своеобразным открытием его как человека. Лукашенко не стал требовать заранее вопросы для интервью и никак не ограничивал тайминг беседы. Киселёв выразил мнение, что получившийся материал поможет лучше понять логику действий главы Белоруссии.

Ранее Лукашенко выразил своё мнение о том, что Соединённые Штаты и Великобритания в течение нескольких лет при участии Польши разрушат Евросоюз. По словам главы республики, примечательно, что на фоне миграционного кризиса на границе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поехал в Великобританию.