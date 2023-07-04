«Путь в никуда»: в Госдуме выступили против «матчества» в документах Останина: указание в документах имени матери вместо отца не соответствует православным традициям

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Указание в документах матронима («матчества») вместо отчества допускать нельзя, заявила NEWS.ru глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. По ее мнению, такая инициатива привела бы к отходу от православных традиций, поскольку опирается на западные ценности.

Отчество придумали, чтобы общество восполнило недостаток присутствия отца в рождении ребенка. Если разрешить «матчество», некоторые женщины, может, захотят еще записать и себя в графу отца в документах. Это путь в никуда. Такая инициатива не приблизит решение ни одной из проблем воспитания детей, — сказала депутат.

Она отметила, что эта инициатива также не способствует равноправию мужчин и женщин. Останина выразила опасения, что феминизация отчества приведет к необратимым последствиям — и в РФ в итоге появятся термины, вроде «родитель 1 и родитель 2». Депутат признала, что в России остро стоит проблема матерей-одиночек, однако введение матронима, по ее мнению, ее никак не решит.

Я против такого декоративного решения проблемы, — подчеркнула Останина.

Во вторник Конституционный суд Киргизии официально разрешил указывать в документах матроним («матчество») вместо отчества. Матроним смогут брать по желанию молодые люди, достигшие 16-летнего возраста.

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