«Дело не в лести»: Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку Белоруссии
Лукашенко на встрече с Путиным поблагодарил Россию за поддержку Белоруссии
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
16:37, 29 декабря 2021
Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил российского лидера Владимира Путина за поддержку страны в трудное санкционное время. Он также выразил признательность российской стороне за поддержку кооперации в авиастроении и предложил продолжить сотрудничество в обороной сфере, сообщает БелТА.
Не хочу вам льстить. Дело не в лести. А дело в том, что любое предложение, которое мы вносим, или просьба — вы делаете поручение тем или иным людям, отзываются. И компании российские, и правительство, и банки идут навстречу, поддерживая нас в это трудное санкционное время, — сказал Лукашенко.
Он отметил, что страны Запада продолжают «душить» Белоруссию санкциями. По мнению Лукашенко, эти ограничительные меры «никому не нужны». Кроме того, президент Белоруссии поблагодарил Путина за поддержку кооперации в авиастроении и предложил продолжить сотрудничество в оборонной сфере.
Спасибо, что вы поддержали кооперацию в авиастроении. У нас есть гражданские и военные заводы по авиа, — добавил Лукашенко.
Накануне оба лидера поучаствовали в неформальном саммите глав стран СНГ. Мероприятие было приурочено к 30-летию Содружества. Участие в мероприятии также приняли лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Они подвели итоги председательства Белоруссии в СНГ в 2021 году, обсудили актуальные проблемы и дальнейшие меры по повышению эффективности сотрудничества и социально-экономического развития стран — участниц сообщества.
Предыдущая очная беседа Путина и Лукашенко состоялась 9 сентября в Москве. Тогда президенты двух стран согласовали 28 союзных программ, которые определяют дальнейшую интеграцию России и Белоруссии.