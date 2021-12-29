«Дело не в лести»: Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил российского лидера Владимира Путина за поддержку страны в трудное санкционное время. Он также выразил признательность российской стороне за поддержку кооперации в авиастроении и предложил продолжить сотрудничество в обороной сфере, сообщает БелТА.

Не хочу вам льстить. Дело не в лести. А дело в том, что любое предложение, которое мы вносим, или просьба — вы делаете поручение тем или иным людям, отзываются. И компании российские, и правительство, и банки идут навстречу, поддерживая нас в это трудное санкционное время, — сказал Лукашенко.

Он отметил, что страны Запада продолжают «душить» Белоруссию санкциями. По мнению Лукашенко, эти ограничительные меры «никому не нужны». Кроме того, президент Белоруссии поблагодарил Путина за поддержку кооперации в авиастроении и предложил продолжить сотрудничество в оборонной сфере.

Спасибо, что вы поддержали кооперацию в авиастроении. У нас есть гражданские и военные заводы по авиа, — добавил Лукашенко.

Накануне оба лидера поучаствовали в неформальном саммите глав стран СНГ. Мероприятие было приурочено к 30-летию Содружества. Участие в мероприятии также приняли лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Они подвели итоги председательства Белоруссии в СНГ в 2021 году, обсудили актуальные проблемы и дальнейшие меры по повышению эффективности сотрудничества и социально-экономического развития стран — участниц сообщества.

Предыдущая очная беседа Путина и Лукашенко состоялась 9 сентября в Москве. Тогда президенты двух стран согласовали 28 союзных программ, которые определяют дальнейшую интеграцию России и Белоруссии.