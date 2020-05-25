COVID-19 обнаружили почти у 100 работников Белорусской АЭС

https://static.news.ru/photo/a0194d54-6d4b-11ea-ab66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Ying/ XinHua/Global Look Press

Коронавирус был обнаружен почти у 100 специалистов на площадке Белорусской АЭС. Среди них не только сотрудники Росатома, но и представители белорусского заказчика.

Об этом сообщил глава российской госкорпорации Алексей Лихачёв. Его обращение было опубликовано на сайте Росатома.

На белорусской площадке — этот проект у нас сегодня в особом приоритете — зафиксировано около 100 инцидентов, около 100 положительных тестов. <...> Все карантинные меры соблюдаются, но я прошу руководство АЭС, кураторов белорусского проекта ещё дополнительно усилить работу, — сказал он.

Лихачёв также подчеркнул, что первый случай инфицирования коронавирусом был зафиксирован в Египте.

По его словам, ситуация на зарубежных стройплощадках Росатома в целом контролируема.

Как ранее писал NEWS.ru, Росатом в ближайшее время рассчитывает начать физический пуск первого энергоблока Белорусской атомной электростанции (АЭС). Ядерное топливо, изготовленное на Новосибирском заводе химконцентратов, будет загружено в реактор.