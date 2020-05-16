Росатом планирует запустить первый блок Белорусской АЭС в ближайшее время

https://static.news.ru/photo/eb98afe8-974b-11ea-914b-fa163e074e61_660.jpg Белорусская АЭС Фото: Rosatom/Global Look Press

Госкорпорация «Росатом» в ближайшее время рассчитывает начать физический пуск первого энергоблока Белорусской атомной электростанции (АЭС). Ядерное топливо, изготовленное на Новосибирском заводе химконцентратов, будет загружено в реактор.

Рассчитываем, что в ближайшее время выйдем на этап физического пуска этого очень важного для нас первого блока белорусской станции, — сказал глава Росатома Алексей Лихачёв в видеообращении к сотрудникам отрасли.

Лихачёв также отметил, что в настоящее время продолжается работа по проектам строительства атомных электростанций в Бангладеш и Турции, но Белоруссия — в особом приоритете. Он подчеркнул, что корпорация идёт навстречу пожеланиям зарубежных партнёров. В частности, в Белоруссии организована лаборатория, где ведётся постоянное тестирование на коронавирус людей, задействованных в строительстве АЭС.

Как писал NEWS.ru, ядерное топливо для первого энергоблока Белорусской атомной электростанции доставлено на площадку строительства. Об этом 6 мая сообщили в пресс-службе Минэнерго страны. На АЭС обеспечена необходимая техническая готовность помещений, оборудования, систем и прочих элементов. Персонал станции готов к безопасному обращению со свежим ядерным топливом.

Строительство АЭС ведётся в Гродненской области с 2011 года. Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый поколения 3+. Генеральный проектировщик и генподрядчик этого проекта — инжиниринговый дивизион Росатома.