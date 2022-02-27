ЦИК Белоруссии: поправки в конституцию поддержали 65% граждан
Евгений Бугров
Евгений Бугров
02:41, 28 февраля 2022
Фото: Henadz Zhinkov/XinHua/Global Look Press
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Итоги референдума по поправкам в конституцию Белоруссии озвучил глава ЦИК республики Игорь Карпенко. По его словам, что за принятие поправок проголосовали 65,16% граждан, сообщает РИА Новости.
За принятие изменений и дополнений в конституцию Республики Беларусь проголосовало 65,16% участников референдума, внесённых в списки для голосования. Против — 10,07%, — цитирует агентство чиновника.
Закон Белоруссии предусматривает, что решение референдума считается принятым, если за него проголосует более половины избирателей. Карпенко уточнил, что по предварительным данным явка на референдуме составила 78,63% от 6 815 667 человек, включённых в списки для голосования.
Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросу доработки проекта изменений и дополнений Конституции заявил: в республике грядёт смена власти, а будущие её президенты практически видны. Он добавил, что нынешнее правительство страны должно отойти на «запасные пути», а оттуда «направлять, куда надо».