https://static.news.ru/photo/1719a7a0-7288-11ea-932f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Белорусские врачи зафиксировали 58 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в стране. Таким образом, количество заражённых выросло с 94 до 152 человек.

Продолжается медицинское наблюдение и лечение 105 человек, — говорится в сообщении Министерства здравоохранения республики.

Кроме того, выписаны либо ожидают выписки 47 человек, у которых тест на коронавирус ранее был положительным, передаёт «Интерфакс».

На сегодняшний день коронавирусом заразились более 723 тысяч человек по всему миру, свыше 33 тысяч умерли, более 151 тысячи выздоровели. В России выявлено 1836 случаев инфицирования.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко похвалил президента США Дональда Трампа за то, что тот решил не вводить карантин в США. По его словам, в Белоруссии не закрывались предприятия по той же причине, что и в Америке: в случае введения ограничений от безработицы умрёт значительно больше людей, чем от коронавируса.