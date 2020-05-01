Число смертей от COVID-19 в Белоруссии достигло 93

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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выделил из Резервного фонда своей зарплаты $1,24 млн для выплат врачам, борющимся с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба лидера страны.

Также он направил свою месячную зарплату в фонд, который был создан для реализации мер по предотвращению пандемии коронавируса в республике. Помимо президента, руководящий состав структур МВД Таджикистана перечислит половину своего...