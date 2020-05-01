Число смертей от COVID-19 в Белоруссии достигло 93

В Белоруссии по состоянию на 1 мая умерли 93 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция» (+4 смерти за последние сутки). Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения республики.
В целом по стране выявлено 14 917 человек, заражённых коронавирусной инфекцией (+890 заболевших за сутки). С начала эпидемии выздоровели и выписаны 2918 пациентов, у которых ранее был подтверждён COVID-19.
Всего в Белоруссии проведено 186 262 теста на коронавирус, число подтверждённых случаев COVID-19 составило 8% от общего количества взятых анализов. Тесты на COVID-19 Минск получает от Москвы на безвозмездной основе.
Ранее из-за ситуации с распространением инфекции в Минске отменили репетицию парада ко Дню Победы. Она должна была состояться 30 апреля. Под вопросом и генеральные репетиции, намеченные на 5 и 7 мая. Ожидается, что в параде примет участие и российская техника. Решение о его проведении примут с учётом ситуации вокруг пандемии коронавируса, писал NEWS.ru.
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