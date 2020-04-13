Решение о параде Победы в Минске примут с учётом ситуации с пандемией

https://static.news.ru/photo/029a9838-7dab-11ea-b6f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков сообщил, что Вооружённые Силы республики готовятся к параду Победы, но окончательное решение о дате его проведения будет принято позже с учётом эпидемиологической обстановки. Он подчеркнул, что в настоящее время среди участников парада нет ни одного заболевшего коронавирусом.

Мы планово подходим к проведению парада. Решение... Оно решение политическое. Оно будет принято в зависимости от обстановки, которая будут складываться ближе к параду, — цитирует БелТА Равкова.

По последним данным, число инфицированных коронавирусом в Белоруссии составляет порядка 3000 человек, зафиксировано 29 летальных исходов.

Как писал NEWS.ru, решения о возможном переносе из-за коронавируса парада Победы в Москве на другие даты пока нет, но оно будет принято в разумный срок. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее советник президента Антон Кобяков предложил российскому правительству не приглашать на парад Победы людей старше 65 лет, в том числе и ветеранов Великой Отечественной войны. Помимо этого, из-за пандемии коронавируса Кремль и Министерство обороны рассматривают альтернативные сценарии проведения парада Победы. Один из них — перенос торжеств на более поздний срок.