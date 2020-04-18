Роспотребнадзор ответил Лукашенко на претензии о качестве тестов на COVID

https://static.news.ru/photo/4e97adfc-8198-11ea-81e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В России опровергли заявление президента Александра Лукашенко, раскритиковавшего предоставленные Москвой тест-системы для выявления коронавируса. Тот заявил, что российские тесты якобы часто дают ошибочные результаты.

В Роспотребнадзоре отметили, что разработанные в государственном центре «Вектор» системы во многом превосходят зарубежные аналоги. В ведомстведобавили, что их эффективность подтвердили китайские врачи, которые проводили сравнительные испытания систем из различных стран.

Также в сообщении ведомства указывается, что именно благодаря тестам из России в Белоруссии были обнаружены первые пациенты, заразившиеся COVID-19. В Роспотребнадзоре напомнили, что Москва предоставила Минску 14 тысяч систем на безвозмездной основе.

Бывший санитарный врач России, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко также отреагировал на критику белорусского лидера. Он посоветовал Александру Лукашенко давать советы колхозникам о посеве пшеницы, а не оценивать точность российских тест-систем.

Депутат подчеркнул, что если бы отечественные тесты не работали, Россия бы сама сняла их с эксплуатации, не дожидаясь, когда «великий эскулап» Лукашенко подскажет это.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обрушился с критикой на российские тест-системы 17 апреля. В качестве аргумента он приводил мнение главного врача Коммунарки Дениса Проценко, который, заразившись коронавирусом, признал, что тесты эффективны только на 60%.

18 апреля общее число проведённых в России тестирований на COVID-19 увеличилось до 1,83 млн. Также российские учёные создали тест-систему, позволяющую выявлять у людей наличие антител к инфекции.

По состоянию на 18 апреля в России зарегистрировано 36 793 случая коронавируса (+4785 за последние сутки) в 85 регионах. За весь период зафиксировано 313 летальных исходов (+40), выздоровели 3057 (+467) человек.

Больше всего инфицированных в Москве. За последние сутки здесь выявили 2649 новых случаев коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 20 754 заболевших. Ранее стало известно, что всем пациентам с ОРВИ столичные врачи будут ставить диагноз «подозрение на коронавирус».

Сейчас в Белоруссии коронавирусной инфекцией заразились 4779 человек, 42 умерли. Как писал NEWS.ru, 17 апреля коронавирус подтвердился у 419 медицинских работников соседней республики.