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Белоруссия направила России просьбу об оказании помощи в борьбе с коронавирусом. При этом белорусский лидер Александр Лукашенко не торопится вводить в стране меры по предотвращению распространения заболевания.

Об этом сообщает издание «Коммерсант», ссылаясь на источники в госструктурах РФ. По его данным, Белоруссия просит Россию выделить аппараты ИВЛ, тест-системы и медицинские маски. Мы от них защищаемся. Но задачу...