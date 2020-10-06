Центризбирком Киргизии решил отложить вопрос о самороспуске

https://static.news.ru/photo/5f829b2e-07bf-11eb-aedd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Центральная избирательная комиссия КР/facebook.com

Центральная избирательная комиссия Киргизии приняла решение перенести рассмотрение вопроса о самороспуске после признания итогов парламентских выборов в республики недействительными.

По словам члена ЦИК Гульнары Джурабаевой, решение было принято в ходе заседания членов органа.

Сейчас этот вопрос не будем решать. Решили пока к нему не возвращаться, — сообщила она.

Джурабаева уточнила, что три члена Центризбиркома не готовы уйти в самороспуск, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ЦИК признала прошедшие накануне в республике парламентские выборы недействительными.

Выборы в парламент прошли в Киргизии 4 октября. В новом парламенте 120 мест, на которые претендовали 16 партий. Для того чтобы пройти в состав законодательного органа, они должны набрать более 7% голосов от принявших участие в выборах избирателей и не менее 0,7% в каждой из семи областей страны, а также в городах Бишкек и Ош.

Согласно предварительным итогам голосования, в парламент проходят четыре партии: правительственная «Биримдик» (24,52% голосов), проправительственная «Мекеним Кыргызстан» (23,89%) и центристские «Кыргызстан» (8,73%) и «Бутун Кыргызстан» (7,11%).

Недовольные результатами выборов жители Киргизии вышли на протесты, после чего захватили мэрию киргизской столицы, парламент республики, помещения СИЗО Государственного комитета национальной безопасности и здание правительства республики.