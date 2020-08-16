Центр Минска оцепили перед митингом сторонников Лукашенко

https://static.news.ru/photo/16f21e54-df9a-11ea-bda8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Площадь Независимости в Минске оцеплена металлическими ограждениями перед митингом в поддержку действующего президента Республики Александра Лукашенко. Его проведение намечено на 12:00 (время совпадает с московским).

У площади дежурят усиленные наряды стражей порядка. Автомобильный транспорт направляется в объезд, закрыта на вход и выход ближайшая станция метро «Площадь Ленина». Постояльцам расположенной поблизости гостиницы порекомендовали не открывать окна, сообщает ТАСС.

После проведения 9 августа президентских выборов в Белоруссии вспыхнули массовые акции протеста. Они были вызваны недовольством людей результатами голосования, согласно которым победу в очередной раз одержал Лукашенко. Демонстранты считают, что итоги голосования были сфальсифицированы.

В первые дни протесты сопровождались столкновениями митингующих с силовиками, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Были задержаны более шести тысяч человек. Позднее градус напряжённости снизился.

Как писал NEWS.ru, 15 августа у Дома правительства собралось несколько сотен протестующих, которые устроили вечерние гуляния. Силовики собравшихся не разгоняли. Прибывшая на место колонна спецтехники и военных так и не была задействована.