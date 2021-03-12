Бывшего посла Молдавии в РФ освободили из-под домашнего ареста

https://static.news.ru/photo/caccb52a-832c-11eb-90df-96000091f725_660.jpg Андрей Негуца Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Экс-послу Молдавии в РФ Андрею Негуце смягчили меру пресечения. Он освобождён из-под домашнего ареста и переведён под судебный надзор. Об этом рассказал представитель прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии Эмил Гайтур.

Он пояснил, что некоторое время назад суд Кишинёва продлил бывшему дипломату срок нахождения под домашним арестом. Однако Апелляционная палата приняла иное решение. Судебный надзор предусматривает запрет подозреваемому покидать местность, в которой он проживает, и посещение определённых мест, а также обязывает его являться в прокуратуру или суд по первому требованию.

Гайтур отметил, что расследование в отношении бывшего посла продолжается. В настоящее время проводится экспертиза анаболиков, которая занимает довольно много времени, сообщает РИА Новости.

Негуца был задержан в декабре 2020 года по подозрению в контрабанде анаболиков. В начале текущего года экс-дипломата отправили под домашний арест. Свою вину он не признаёт.

Как писал NEWS.ru, по данному делу также арестован водитель микроавтобуса с дипломатическими номерами. Его задержали в начале декабря на КПП Паланка с несколькими коробками анаболиков.