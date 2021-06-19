Блок Кочаряна лидирует в Ереване с 68% голосов

Данные подсчёта голосов на парламентских выборах в Армении сильно отличаются в Ереване от данных по всей стране. Так, по данным ЦИК, в столице лидирует блок экс-президента Роберта Кочаряна «Армения», набирающий 68,22% голосов, у партии и. о. премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» — только 19,38%.
На внеочередных парламентских выборах в Армении с большим отрывом
Ранее стало известно, что штаб блока «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна пока не комментирует первые данные ЦИК республики об итогах выборов в Нацсобрание. Картина может поменяться, когда появятся итоги подсчёта голосов в городских округах. У «Армении» расчёт на городские округа, особенно Ереван, подчеркнули в штабе.