Блок Кочаряна лидирует в Ереване с 68% голосов

https://static.news.ru/photo/44948f80-d207-11eb-9069-96000091f725_660.jpg Фото: Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Данные подсчёта голосов на парламентских выборах в Армении сильно отличаются в Ереване от данных по всей стране. Так, по данным ЦИК, в столице лидирует блок экс-​президента Роберта Кочаряна «Армения», набирающий 68,22% голосов, у партии и. о. премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» — только 19,38%.

На внеочередных парламентских выборах в Армении с большим отрывом лидирует партия Пашиняна. Таковы данные подсчёта голосов с 80 из 2008 участков. Согласно им, «Гражданский договор» набирает 58%, блок «Армения» — 22%. Также пятипроцентный проходной барьер преодолевает партия «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна.

Ранее стало известно, что штаб блока «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна пока не комментирует первые данные ЦИК республики об итогах выборов в Нацсобрание. Картина может поменяться, когда появятся итоги подсчёта голосов в городских округах. У «Армении» расчёт на городские округа, особенно Ереван, подчеркнули в штабе.