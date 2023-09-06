«Без участия Армении»: в Баку раскрыли план «Б» по Зангезурскому коридору Байрамов: у Азербайджана есть план «Б» для запуска Зангезурского коридора

Баку допускает открытие Зангезурского коридора даже в том случае, если Ереван не станет принимать участие в процессе, согласованном еще в 2020 году, сообщил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в интервью агентству Azertag. По словам дипломата, если Армения все же откажется от работы на этом направлении, то упустит возможность поправить собственную экономику.

Азербайджан же продолжит работу в этом направлении, имея план «Б». И для нас проект будет осуществлен даже без участия Армении, но в таком случае она просто выпадет из числа выгодополучателей, — сказал министр.

Он также отметил, что Зангезурский коридор является важным элементом местной логистической системы. Так, по оценкам экспертом, он мог бы добавить Среднему коридору до восьми тонн грузоперевозок в год.

Ранее Байрамов также утверждал, что Азербайджан решительно настроен на достижение мира с Арменией. По его словам, в Баку ожидают от Еревана закрепления на бумаге признания территориальной целостности Азербайджана.

При этом Байрамов обвинил Армению в совершении время от времени «военных провокаций». Чиновник уточнил, что «присутствие на территории Азербайджана незаконных армянских военных формирований» остаются причиной сохраняющейся напряженности в регионе.