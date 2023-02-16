Бывший главред NEXTA признал вину БелТА: бывший главный редактор NEXTA Протасевич признал свою вину

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Роман Протасевич

Бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии террористической организацией, Роман Протасевич полностью признал свою вину перед началом суда, сообщает БелТА в Telegram-канале. Обвинения по экстремистским статьям также предъявлены коллегам подсудимого Степану Путиле и Яну Рудику.

Да, в полном объеме, — сказал Протасевич, отвечая на вопрос, согласен ли со статьями.

Рудик и Путило, также стоявшие у истоков канала, покинули страну, поэтому в отношении них делопроизводство будет вестись заочно. Таким же образом им была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Все трое фигурантов участвовали в координации массовых протестов в 2020 году в Белоруссии, которые начались сразу после объявления результатов президентских выборов.

4 февраля стало известно, что в Москве завели уголовное дело против задержанного 27-летнего местного жителя Олега Селиверова, также, по версии следствия, причастного к каналу NEXTA Live. Молодой человек был задержан днем ранее, в его квартире провели обыск.