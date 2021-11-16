Белорусские журналисты пострадали от слезоточивого газа на границе

Двое журналистов пострадали в результате применения польскими силовиками слезоточивого газа против пытавших прорваться через границу мигрантов. Им потребовалась медицинская помощь, сообщается в Telegram-канале Белорусского союза журналистов.

В организации уточнили , что речь идёт о корреспонденте Sputnik Беларусь и операторе телеканала ОНТ. Коллега последнего назвал происходящее на границе «пеклом». По его словам, они вместе с оператором попали под струю водомёта и были залиты с ног до головы жидкость, которая разъедает глаза.

Оборудование всё залито, мы залиты с ног до головы, но мы этот репортаж покажем, — сказал корреспондент.

Ранее сообщалось, что что около сотни мигрантов начали ломать заграждение на нейтральной полосе и бросать камни и бутылки в охраняющих границу полицейских на польской стороне. Силовики в ответ применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Один из польских полицейских получил травму после попадания по голове неким предметом. Предполагается, что у него проломлен череп.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к польско-белорусской границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.