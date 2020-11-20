Белорусские силовики заставили олимпийского призёра ползать на карачках

https://static.news.ru/photo/3e326bfe-2b2b-11eb-8fe9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Серебряный призёр Олимпийских игр 2008 года в десятиборье Андрей Кравченко из Белоруссии рассказал о десяти сутках ареста, проведённых в следственном изоляторе. Туда он попал, будучи задержанным на улице неподалёку от места, где проходила протестная акция оппозиции.

По словам спортсмена, задержание происходило с необъяснимой жестокостью, силовики избивали людей, которые не оказывали сопротивления.

Незадолго до этого Кравченко с товарищем вышли из ресторана быстрого питания и сели в машину. Однако их силой выволокли оттуда, после чего начались побои и унижения.

Я стоял и смотрел в землю, чуть-чуть приподнял голову и тут же получил такой же удар в висок, после чего он (омоновец. — NEWS.ru) крикнул мне: «Что ты тут делаешь, организм?» Всё это сопровождалось постоянным матом, — цитирует спортсмена TUT.by.

После ареста Кравченко и остальных задержанных отвезли в следственный изолятор, где заставляли приседать по 150 раз, делать приседания с выпрыгиваниями и ползать на карачках. Кравченко отметил, что это повторялось так долго, что он сбился со счёта. Даже ему, физически выносливому человеку, делать такое было крайне сложно. Однако среди задержанных были и те, кто не был подготовлен к таким упражнениям.

При этом, добавил спортсмен, некоторые сотрудники изолятора узнавали его. Были и те, кто удивлялся тому, как он там оказался.

Главный вывод этих дней для меня, что все остаются солидарны. Все понимают, что происходят недопустимые вещи, что так дальше нельзя. Я там не видел ни одного человека, который отказался бы от своего мнения. Люди веру не теряют, — отметил Кравченко.

В Белоруссии три с половиной месяца продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. При этом силовики зачастую применяют жёсткие методы разгона протестующих.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и страны Запада итоги выборов в Белоруссии не признали.

Евросоюз ввёл санкции против нескольких десятков белорусов, которые считаются ответственными за насилие и запугивание в стране. Под ограничения также попал президент страны Александр Лукашенко. Вскоре после этого белорусские власти приостановили диалог с ЕС по вопросам прав человека.

В середине октября неподалёку от акции протестующих был задержан брат четырёхкратной олимпийской чемпионки по биатлону из Белоруссии Дарьи Домрачевой архитектор Никита Домрачев. Он также был избит силовиками. Ещё в августе его именитая сестра призвала власти остановить насилие, писал NEWS.ru.