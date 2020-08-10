Белорусские силовики отпустили российских журналистов

https://static.news.ru/photo/9aa65608-db34-11ea-8e3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Сотрудников российского издания Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко отпустили из Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске.

Их забрали представители российского посольства в белорусской столице. Об этом представители диппредставительства рассказали журналистам Sputnik Беларусь.

Также освободили военного корреспондента Семёна Пегова, сообщает РИА Новости.

При этом МИД России пока не может выяснить местонахождение ряда задержанных в Белоруссии журналистов. В ведомстве сообщили, что ситуация с представителями СМИ находится на личном контроле министра Сергея Лаврова. В МИД пояснили, что по задержанному журналисту Семёну Пегову положительное решение может быть принято в течение часа.

Ранее представители СМИ обратились к белорусским властям с требованием немедленного освобождения своих коллег, задержанных во время выполнения ими редакционных заданий. По их словам, применение силы к журналистам, а также отсутствие информации об их нахождении и состоянии вызывает возмущение.