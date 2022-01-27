Белорусская реформа может привести Лукашенко к непредсказуемому транзиту

Конституционный референдум в Белоруссии состоится 27 февраля, указ об этом подписал президент Александр Лукашенко. В бюллетене будет только один вопрос: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?». Проект поправок в белорусскую конституцию был обнародован в декабре 2021 года. Отклики и предложения собирали около месяца. Как утверждают белорусские власти, в итоге их оказалось почти 9 тысяч. Несмотря на масштабную кампанию, в Белоруссии стали звучать мнения экспертов, что референдум потерял смысл для президента Лукашенко, который уже якобы ищет возможность отложить его в очередной раз. О том, что могло повлиять на отношение президента Белоруссии к референдуму, — в материале NEWS.ru.

Нынешний референдум стал четвёртым по счёту, инициированным президентом Лукашенко. В 1995 году с помощью всенародного опроса были приняты новые флаг и герб, почти не отличающиеся от советских, русский язык обрёл статус государственного, а президент получил право на досрочный роспуск парламента. Через год Лукашенко инициировал новый плебисцит, смысл которого сводился к превращению Белоруссии из парламентско-президентской республики в исключительно президентскую. В 2004 году президент страны прибегнул к референдуму, чтобы убрать для себя ограничения в два срока.

Все эти плебисциты Лукашенко называл торжеством демократии и реальным механизмом для граждан принимать ключевые решения. Его оппоненты высказывались иначе: президент выбрал циничный способ укрепления своей единоличной власти с помощью послушных чиновников, которые не гнушались фальсификациями. Евросоюз поддержал это мнение, впервые объявив санкции в отношении Лукашенко за «нарушения прав человека и нарушения на выборах» именно после референдума 1996 года.

Кризис власти (противостояние президента и парламента). Александр Лукашенко выступает на пресс-конференции, посвящённой итогам референдума по вопросам Конституции, 24 ноября 1996 года Ю. Иванов/РИА Новости

Нынешний референдум призван решить несколько ключевых задач. В соответствии с опубликованными поправками Белоруссия остаётся президентской республикой, при этом возвращается положение о двух сроках президента (поправка допускает обнуление всех прежних шести сроков Лукашенко). Также учреждается Всебелорусское народное собрание (ВНБ), которое станет «высшим представительным органом народовластия в Белоруссии». В его задачи входит утверждение основ внутренней и внешней политики страны, военной доктрины, концепции нацбезопасности. Проектом предусматривается, что ВНБ вправе сместить президента в случае систематического или грубого нарушения конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления.

Оппозиционный политик и экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская в своём Тelegram-канале отметила, что нынешний плебисцит нужен властям, чтобы «обмануть белорусов и вместо голосования за реальные перемены сфальсифицировать народную поддержку режима». Тихановская считает, что референдум не имеет политической и юридической значимости, то есть по сути формален.

О сохранении «широчайших полномочий» президента в случае благоприятного для власти голосования говорится в заявлении штаба другого оппозиционера — экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико, осуждённого прошлым летом на 14 лет.

Поправки фактически закрепляют сохранение абсолютной власти в руках лица, занимающего должность президента на момент вступления изменений в силу. Занимая одновременно должности президента и председателя впервые закрепляемого Всебелорусского народного собрания, он сохраняет широчайшие полномочия как в области назначения всех ключевых должностных лиц и судей, так и в сфере нормотворчества, — говорится в заявлении.

Официальные белорусские СМИ утверждают, что поправки к конституции прошли обсуждения в трудовых коллективах и общественных организациях. Рапорты представителей власти при этом очень похожи на доклады советских времён, их стилистика напоминает речи на партийных форумах.

Высокая активность и высказанные в рамках всенародного обсуждения мнения наших граждан подтвердили значимость и актуальность предложенных подходов по модернизации Основного закона. Высказано много личных инициатив людей по совершенствованию текста Конституции, — отчитался в республиканских СМИ директор Национального центра правовой информации Андрей Мательский.

С тем, что четвёртый белорусский референдум по форме и содержанию оказался формальностью, не согласен политолог из Минска Александр Шпаковский, который в беседе с NEWS.ru напомнил, что плебисцит стал логичным завершением конституционной реформы, которая началась в Белоруссии несколько лет назад.

Никакое общество не может быть статичным, как и законодательство страны. Необходимы перемены в соответствии с духом времени, с возникающими вызовами и угрозами, новыми отношениями. Эти перемены могут быть реализованы только в конституционном, правовом поле, что отличает цивилизованное общество от банановой республики, — убеждён политолог.

По мнению Шпаковского, белорусскому обществу даётся шанс на дальнейшее законное суверенное развитие с сохранением достижений нынешней государственной модели и переход к новому общественному договору.

Идея о проведении конституционной реформы в Белоруссии на самом деле возникла после президентских выборов в августе 2020 года и последовавших за ними массовых акций протеста. Эта идея подробно обсуждалась на встрече президентов Путина и Лукашенко в сентября того же года. Тогда Лукашенко говорил о проведении референдума и досрочных президентских выборов весной 2021 года, но ему удалось протянуть время до февраля нынешнего года. Действующий президент, как создаётся впечатление, долго не мог решиться на этот шаг.

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Дальнейшее затягивание обещания уже невыгодно Москве, которая заинтересована в референдуме больше, чем Минск, отметил в беседе с NEWS.ru политический аналитик Дмитрий Болкунец.

Москва рассчитывает, что референдум позволит начать политический транзит в Белоруссии, итогом которого станет уход из политики Лукашенко. Для меня очевидно, что добровольно он уходить не собирается. Он будет что-то придумывать, говорить о войне... Но денег сейчас Лукашенко из Москвы не получает, с ним никто там работать не хочет. Даже на уровне бизнеса вести дела с Белоруссией не хотят, в которой десятки тысяч компаний закрываются, бизнесмены покидают страну. Дмитрий Болкунец белорусский политолог белорусский политолог

Политолог Болкунец пришёл к выводу, что Москва заинтересована в политических изменениях в Белоруссии, поскольку вкладывать деньги в нерентабельную экономику страны даже в рамках Евразийского союза бесперспективно. На его взгляд, Лукашенко, дав согласие на конституционную реформу, решил попробовать внедрить в стране прежнюю казахстанскую модель: он собирался контролировать страну из кабинета главы ВНБ, передав пост президента своему человеку. Но январские события в Казахстане заставили Лукашенко пересмотреть эти планы, теперь он намерен совмещать должности президента и главы ВНБ. Время нахождения во власти Лукашенко, как полагает Болкунец, теперь зависит не от внутренней ситуации, а от российского руководства: если оно проявит твёрдость, Лукашенко всё-таки придётся уйти до 2024 года, к очередным выборам президента России.

Казахстанские события, как оказалось, существенно повлияли на внутриполитическую жизнь в Белоруссии. Теперь должность главы ВНБ Лукашенко не считает хорошей возможностью реально править, переложив ответственность на других. Но отказаться от проведения голосования, как складывается впечатление, белорусский лидер уже не может — оппоненты только и ждут, чтобы уличить его в отсутствии смелости. Трудно ему будет обосновать отказ и перед Москвой. Проигрывать на референдуме Лукашенко тоже нельзя, это будет ещё один серьёзный удар по его легитимности и репутации. Остаётся занять оба властных кресла и демонстрировать союзникам и недругам прежнюю политическую ловкость. Поправки к конституции дадут ему такую возможность до 2035 года. Если, конечно, хватит сил и везения.