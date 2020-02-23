https://static.news.ru/photo/223fb572-5648-11ea-b220-fa163e074e61_660.jpg Фото: turingschildren/instagram.com

Команда КВН из Белоруссии «Дети Тьюринга» выступила во второй игре сезона Высшей лиги. В своём выступлении она затронула вопросы интеграции стран и присоединения России.

Поводом для таких шуток стало недавнее заявление белорусского лидера Александра Лукашенко.

Белорусы больше не будут уезжать на заработки в Россию, они будут уезжать на заработки в регионы, — цитирует кавээнщиков Lenta.ru.

Также юмористы перечислили и другие плюсы от объединения. По их словам, российские спортсмены смогут представлять на олимпиадах родную страну, а усы надежды будут в России не только в футболе.

Как ранее писал NEWS.ru, российский президент Владимир Путин не смотрел сериал «Слуга народа» с украинским лидером Владимиром Зеленским в главной роли. Он снят студией «Квартал 95», которую образовала команда КВН.