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Белоруссия ввела ответные санкции в отношении ЕС

11:43, 02 октября 2020 39
Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Белоруссия с 2 октября вводит санкции против Евросоюза в ответ на визовые рестрикции со стороны ЕС, сообщает МИД страны.

В связи с принятыми ЕС визовыми санкциями в отношении ряда белорусских должностных лиц белорусской стороной с сегодняшнего дня вводится в действие ответный санкционный список. В соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой мы не будем его публиковать, — передаёт РИА Новости сообщение международного ведомства.

В МИД подчеркнули, что продолжение санкционной политики ЕС может привести к более серьёзным последствиям. Так, Минск может выйти из совместных с европейскими странами программ и проектов, а также пересмотреть целесообразность дипломатических отношений со странами Евросоюза.

Единый список невъездных лиц действует также в рамках интеграционных объединений, в которые входит Белоруссия, — добавили в министерстве.

Ранее NEWS.ru сообщал, что лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе согласовали санкции против Белоруссии, они коснутся около 40 чиновников, ответственных «за фальсификацию выборов и нарушение прав человека».

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