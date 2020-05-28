Белоруссия упростит получение гражданства по «праву почвы»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 24 июня посетит парад Победы, который состоится в Москве. Он написал на своей странице в социальной сети, что принял приглашение своего российского коллеги Владимира Путина.

Президенты договорились о посещении парада Победы 26 мая в ходе телефонного разговора. Путин предложил Токаеву принять участие в торжественном мероприятии в качестве почётного гостя. С благодарностью принял приглашение, — написал...