Белоруссия упростит получение гражданства по «праву почвы»

Получение гражданства Белоруссии упростят. Это предусмотрено поправками в закон о гражданстве, сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД страны Алексей Бегун.
По его словам, может быть либерализована процедура приобретения гражданства по ««праву почвы»».
Ребёнок от иностранца, который постоянно проживает в Беларуси, может получить гражданство в упрощённом порядке, пройдя определённые процедурные моменты, — заявил Бегун журналистам.
Он отметил, что ежегодно гражданами Белоруссии по упрощённой процедуре становятся около 3000 человек,
Администрация президента США Дональда Трампа намерена ужесточить правила выдачи виз для беременных туристок, которые прибывают в страну для получения их детьми гражданства по «праву почвы». В числе таких путешественниц много китаянок и россиянок, писал NEWS.ru.
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