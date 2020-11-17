Белоруссия требует от Польши ареста создателей Telegram-канала Nexta

https://static.news.ru/photo/9e497076-28b2-11eb-a0b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генпрокуратура Белоруссии потребовало от Минюста Польши заключить под стражу и выдать основателей Telegram-канала Nexta Степана Путило и Романа Протасевича для привлечения к уголовной ответственности.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что просьба основана на договоре между двумя странами правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным, трудовым и уголовным делам от 26 октября 1994 года.

Согласно данным белорусской Генпрокуратуры, Путило и Протасевич в настоящее время находятся в Варшаве. В их отношении в рамках уголовного дела применена мера пресечения в виде заключения под стражу, они объявлены в розыск.

Ранее NEWS.ru писал, что в отношении Путило возбуждено уголовное дело и он объявлен в розыск не только в Белоруссии, но и в России. При этом живёт он в Польше, куда уехал ещё в 2018 году.

В октябре суд Центрального района Минска признал экстремистскими материалами крупнейший в Белоруссии русскоязычный Telegram-канал Nexta Live и его логотип. На канале активно освещаются протесты против президента страны Александра Лукашенко. В суде посчитали, что через него распространяются посты об организации массовых беспорядков.

Волнения в Белоруссии начались вечером 9 августа после того, как были обнародованы предварительные результаты выборов президента, свидетельствовавшие о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными.