Белоруссия требует от Польши ареста создателей Telegram-канала Nexta

Генпрокуратура Белоруссии потребовало от Минюста Польши заключить под стражу и выдать основателей Telegram-канала Nexta Степана Путило и Романа Протасевича для привлечения к уголовной ответственности.
В пресс-службе ведомства подчеркнули, что просьба основана на договоре между двумя странами правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным, трудовым и уголовным делам от 26 октября 1994 года.
Согласно
Ранее NEWS.ru писал, что в отношении Путило возбуждено уголовное дело и он объявлен в розыск не только в Белоруссии, но и в России. При этом живёт он в Польше, куда уехал ещё в 2018 году.
В октябре суд Центрального района Минска признал экстремистскими материалами крупнейший в Белоруссии русскоязычный Telegram-канал Nexta Live и его логотип. На канале активно освещаются протесты против президента страны Александра Лукашенко. В суде посчитали, что через него распространяются посты об организации массовых беспорядков.
Волнения в Белоруссии начались вечером 9 августа после того, как были обнародованы предварительные результаты выборов президента, свидетельствовавшие о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными.