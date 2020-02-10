https://static.news.ru/photo/16c47a78-4c27-11ea-8d06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Waltraud Grubitzsch/ZB/Global Look Press

Белоруссия не прекратит искать альтернативу российской нефти, несмотря на возобновление поставок углеводородов из РФ по льготной цене.

Президент [Александр Лукашенко] чётко поставил задачу, чтобы правительство абсолютно все направления отрабатывало и не снижало градус этих консультаций. Мы это всё продолжаем, в том числе и с Казахстаном, — цитирует ТАСС первого вице-премьера белорусского правительства Дмитрия Крутого.

По словам чиновника, Казахстан не смог оперативно начать поставки в Белоруссию из-за того, что страна уже сформировала экспортные контракты к моменту, когда начались споры между Минском и Москвой. Крутой отметил, что казахские поставщики «какой-то объём [нефти] соберут» и поставки начнутся.

Как писал NEWS.ru, Россия и Белоруссия договорились о цене на углеводороды — 83% от мировой. В Минске согласились, но заявили, что надеются на ещё большую скидку до конца 2020 года, чтобы минимизировать убытки своих НПЗ.

Нефтяной кризис длится с конца 2019 года. Многие белорусские нефтеперерабатывающие заводы остановились из-за дефицита сырья.