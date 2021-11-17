Белоруссия прекратит поставлять энергию на Украину с 18 ноября

Поставки белорусской энергии на Украину прекратятся с 18 ноября, сообщили БелТА в пресс-службе Министерства энергетики Белоруссии. Возможность дальнейших поставок республика будет рассматривать с учётом своих «технических возможностей» и не исключает такой возможности.

Поставки электроэнергии в Украину будут прекращены с 18 ноября, в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений, — говорится в сообщении министерства.

В Белоруссии не исключают возможности в будущем вновь поставлять электроэнергию на Украину.

Сообщение о приостановке поставок появилось на фоне информации об аварийном отключении блока Белорусской АЭС. Первый энергоблок БелАЭС отключился от сети 17 ноября в 10:33 мск под действием автоматики. В настоящее время специалисты проводят диагностику и анализ. Радиационная обстановка на АЭС и в зоне наблюдения не менялась, причины произошедшего не уточняются.

О своём решении прекратить поставлять электроэнергию на Украину Минск заявил ещё 8 ноября. Тогда в «Белэнерго» сообщили, что поставки электрической энергии в ОЭС Украины на основе ранее заключённых рамочных контрактов с ноября 2021 года осуществляться не будут. В компании поблагодарили украинскую сторону за сотрудничество и заинтересованность в приобретении белорусской электрической энергии.