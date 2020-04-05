Белоруссия отменила последние два поезда в Россию

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Белорусская железная дорога с 5 апреля временно отменяет два оставшихся в сообщении с Россией поезда до Москвы и Санкт-Петербурга. Решение принято в связи с уведомлением ОАО «РЖД» на основании указания Роспотребнадзора.

Речь идёт о поездах № 2/1 Минск — Москва и № 52/51 Брест/Минск — Санкт-Петербург. При этом поезд № 52 5 апреля проследует по маршруту Брест — Витебск.

Билеты можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов в любое время.

По состоянию на 4 апреля 2020 года в республике с инфекцией коронавируса находятся в больницах 394 пациента. Общее число заражённых, на лечении и выздоровевших достигло 435 человек, умерли пятеро.

В России, по последним данным, зарегистрирован 4731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных случая, выздоровели 333 человека.

Белорусы на фоне распространения коронавируса требуют ввести в стране карантин. На сайте change.org создана петиция, в которой говорится, что власти игнорируют пандемию и неверно информируют жителей. Авторы обращения отмечают, что число заражённых занижают, чтобы «не портить статистику и не наводить панику», при этом, по их данным, «врачи работают на износ, не хватает оборудования и аппаратов ИВЛ», писал NEWS.ru.