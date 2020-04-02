Белоруссия и РФ договорились отложить вопросы политической интеграции

https://static.news.ru/photo/bbd4793c-74ea-11ea-a170-fa163e074e61_660.jpg Фото: President of Russia/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с российским коллегой Владимиром Путиным отложить переговоры по 31-й «дорожной карте», которая предусматривает политическую интеграцию.

Политические вопросы, так называемая 31-я карта — парламент, органы власти и прочее — мы понимаем, что сегодня мы об этом не договоримся. И мы с президентом Путиным условились, что вообще ее в сторону откладываем и сейчас эти вопросы не обсуждаем, — заявил белорусский лидер во время интервью телерадиокомпании «Мир».

По его словам, удалось согласовать интеграционные «дорожные карты» по многим направлениям. Но при этом позиция белорусской стороны заключается в том, что нужно брать лучшее, что только было в двух странах.

Как писал NEWS.ru, Россия в ходе переговоров об интеграции с Белоруссией выдвинула предложение о создании 12 наднациональных органов. В этот список вошли единый таможенный орган, суд Союзного государства, Счётная палата, единый эмиссионный центр, подразумевающий создание общей валюты, и не только. РФ также предложила создать единые налоговый и антимонопольный органы и регуляторы в области транспорта, промышленности, сельского хозяйства, связи, плюс регулятор объединённых рынков газа, нефти и электроэнергии.