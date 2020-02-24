https://static.news.ru/photo/91eced84-5735-11ea-80f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: uvd.gomel/vk.com

23-летнего жителя Брагинского района Гомельской области Белоруссии оштрафовали за мелкое хулиганство. Молодой человек целиком залез в аквариум с живыми рыбами в одном из магазинов в областном центре, чтобы достать обручальное кольцо для своей возлюбленной. Девушка при этом снимала происходящее на видео.

Инцидент произошёл ещё 21 февраля, тогда же руководство ТЦ, на территории которого расположен магазин с аквариумом, обратилось с заявлением в милицию. Однако, как передаёт БелТА, 24 февраля молодой человек сам явился в РОВД и подробно рассказал о произошедшем.

Он рассказал, что в тот день сделал предложение руки и сердца девушке, а она выбросила кольцо в аквариум. Парень попросил продавца принести сачок, чтобы достать золотое украшение. Но дожидаться помощи не стал и залез в воду, — сообщили информагентству в гомельском ОВД.

Молодому человеку удалось достать кольцо. Потенциальные жених и невеста после этого ушли из магазина. Позже на мужчину составили административный протокол по статье КоАП о мелком хулиганстве.

Как сообщал NEWS.ru, в декабре 2019 года австралийским мусорщикам пришлось перебрать 30 тонн отходов, чтобы помочь семейной паре, случайно выбросившей коробку с помолвочными и обручальными кольцами.