Белорус решил засудить Лукашенко за смерть матери из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/fb9efdc4-780c-11ea-a023-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Alex Halada/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Житель Белоруссии потребовал возбудить уголовное дело в отношении президента страны Александра Лукашенко из-за смерти своей матери. У неё была диагностирована болезнь, вызванная коронавирусной инфекцией.

Мужчина заявил, что глава государства не принял необходимых мер для защиты населения от эпидемии.

По словам гражданина, женщина лежала в больнице несколько дней, при этом ей три раза меняли диагноз. Однако о наличии COVID-19 стало известно лишь из заключения патологоанатома, передаёт телеканал «Белсат».

Мужчина подал на президента заявление в милицию.

Ранее Лукашенко неоднократно говорил, что в большей степени республике угрожает не пандемия, а панические настроения среди граждан. Тем не менее, как писал NEWS.ru, президент продлил весенние каникулы до 11 апреля.

По официальным данным, в Белоруссии зарегистрировано порядка 700 случаев заражения, 13 человек умерли, 53 выздоровели. В мире к 6 апреля насчитывается около 1,28 млн инфицированных, скончались 66,5 тысячи человек, почти 263 выписаны из больниц.