Басурин: Мариуполь полностью блокирован

Заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что Мариуполь был полностью заблокирован. Басурин в эфире телеканала «Россия 1» добавил, что глава города обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с просьбой предоставить военное подкрепление.

Мариуполь полностью блокирован. Уже есть даже информация, что мэр в Мариуполе обратился к Зеленскому и к Вооружённым силам Украины, чтобы им оказали военную помощь, но тишина, — сообщил Басурин.

Басурин ранее сообщил о частичной блокировке Мариуполя. Он рассказал, что за пару дней станет ясно, как будет развиваться ситуация в городе. Как подчеркнул Басурин, в настоящее время все усилия направлены на то, чтобы не пострадали мирные жители.

Минобороны России также сообщило, что за всё время проведения спецоперации на Украине выведены из строя 1502 объекта военной инфраструктуры. В их числе более полусотни пунктов управления и узлов связи ВСУ, различные виды боевой техники и вооружений.