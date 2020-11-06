Баку заявил о побеге ВС Армении с позиции на губадлинском направлении

https://static.news.ru/photo/fae58c62-2019-11eb-b469-fa163e074e61_660.jpg Фото: AzeriDefence/facebook.com

Вооружённые силы Армении оставили свои позиции на губадлинском направлении фронта у зоны боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом заявили в Минобороны Азербайджана.

Противник, не выдержав натиска огневых ударов азербайджанской армии в ходе боёв на Губадлы-Лачинском направлении фронта, оставил позиции и бежал. Переброшенные из Армении и размещённые на оборонительном участке подразделения 556-го и 522-го мотострелковых полков не вышли на порученные им рубежи, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы военного ведомства Азербайджана.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в настоящее время не готов к переговорам с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По его словам, это абсолютно бессмысленно. Глава Азербайджана пояснил, что после прихода к власти армянский премьер заверял в готовности к работе по решению карабахского конфликта, однако «сделал всё возможное для нарушения переговорного процесса» своими заявлениям. Он добавил, что пока считает правильным форматом переговоры на уровне министров иностранных дел.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём, писал NEWS.ru.