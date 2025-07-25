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25 июля 2025 в 10:32

Азербайджан выдал Узбекистану оскорбившего президента мужчину

Генпрокуратура Азербайджана выдала Узбекистану оскорбившего Мирзиеева мужчину

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Генеральная прокуратура Азербайджана передала Узбекистану мужчину, который находился в розыске за оскорбление президента Шавката Мирзиеева, сообщается на официальном сайте ведомства. В заявлении уточнили, что задержанным оказался Амонбек Юсупов.

Мужчину обвиняют в унижении чести и достоинства главы государства. По информации Генпрокуратуры, Юсупова арестовали в Баку в апреле 2025 года. Передача мужчины осуществлялась в рамках сотрудничества между правоохранительными органами Азербайджана и Узбекистана.

Ранее суд приговорил 32-летнего гражданина Узбекистана за участие в военных действиях в составе ВС России. Мужчина с 2018 года работал в РФ, где получил гражданство, но сохранил паспорт родной страны.

В конце июня владельца узбекского банка Anorbank Кахрамонжона Олимова похитили в столице Франции. Предпринимателя отпустили только через два дня, когда преступники получили выкуп. По данным источника, злоумышленники держали его в плену почти двое суток, избивая его и угрожая убийством.

Азербайджан
Генпрокуратура
Узбекистан
Шавкат Мирзиёев
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