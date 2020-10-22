Баку не верит в успех переговоров по Карабаху в США

https://static.news.ru/photo/328dc796-1440-11eb-b29f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева не верит в успех переговоров в Вашингтоне по Нагорному Карабаху. Ожидается, напомним, что госсекретарь США Майк Помпео встретится с руководителями МИД Азербайджана и Армении.

Мы не ждём прогресса от переговоров в США с участием руководителя МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова, главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна и государственного секретаря США Майка Помпео, — заявил глава отдела по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Гаджиев выступил на онлайн-мероприятии, которое было организовано Британской ассоциацией иностранных журналистов. Он заметил, что США входят в число сопредседателей Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году для решения вопросов по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Гаджиев напомнил, что Вашингтон искал способы разрешить ситуацию мирным путём, однако конфликт продолжается.

Как сообщал NEWS.ru, ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провёл телефонный разговор с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Министры подчеркнули необходимость прекращения оккупации азербайджанских территорий для обеспечения прочного мира в регионе.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.