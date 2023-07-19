Баку исключил из черного списка восьмерых российских журналистов Власти Азербайджана исключили из списка нежелательных лиц 58 журналистов, включая восьмерых россиян

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Власти Азербайджана исключили из списка нежелательных лиц 58 иностранных журналистов, в том числе восьмерых россиян, говорится в совместном заявлении МИД республики, Агентства по развитию СМИ и Совета прессы, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства. В МИД подчеркнули, что это решение принято в рамках Года Гейдара Алиева и в 148-ю годовщину создания национальной печати.

В рамках «Года Гейдара Алиева» и в 148-ю годовщину создания национальной печати азербайджанская сторона приняла решение об исключении из списка нежелательных лиц имен 58 иностранных журналистов, незаконно посетивших бывшие оккупированные территории страны, — говорится в заявлении.

Теперь всем журналистам, которых исключили из списка нежелательных лиц, разрешается посещение Азербайджана. Среди россиян значатся журналисты Александр Колесниченко, Александр Виноградов, Дмитрий Бавырин, Иван Прозоров, Константин Сорокин, Александра Рыжкова, Светлана Курчитская и альпинист, блогер Андрей Баклашов.

Иностранные граждане были ранее внесены список нежелательных лиц за незаконное посещение территории Азербайджана.

Ранее Советский районный суд Владивостока признал незаконным и подлежащим отмене решение Минюста о внесении в реестр иноагентов журналиста Даниила Губарева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Сам журналист рассказал, что рад победе, но считает, что это решение может быть отменено.