Азербайджанские войска уничтожили склад боеприпасов ВС Армении

Фото: МО Азербайджана

Вооруженные силы Азербайджана нанесли удар по складу с боеприпасами, принадлежащему армянской 5-й бригаде обороны. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале азербайджанского оборонного ведомства. На кадрах видно, как над военным объектом, расположенным на Агдеринском направлении, поднимается столб дыма.

В Минобороны Азербайджана ранее заявили, что военнослужащие республики также успешно уничтожили радиолокационную станцию Р-18 в Карабахском регионе. Позиция находилась в зоне российского миротворческого контингента. Кроме того, армия Азербайджана нанесла удары по долговременным огневым точкам армии Армении и ряду других объектов военного назначения.

Азербайджан начал проводить антитеррористические мероприятия локального характера в Карабахе 19 сентября. Об их начале было проинформировано командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра. Основной целью мероприятий является восстановление конституционного строя. Местных жителей предупредили о возможности эвакуации по гуманитарным коридорам. Оставшемуся в регионе населению рекомендовано не подходить к военным объектам.