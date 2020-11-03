Азербайджан заявил об обстреле армянскими ВС города Физули

https://static.news.ru/photo/d4188f46-1db5-11eb-a8f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Вооружённые силы Армении начали обстрел города Физули и окрестностей. Как сообщает Министерство обороны Азербайджана, армянские ВС применяют реактивную систему залпового огня «Смерч».

ВС Армении обстреливают город Физули и окрестные сёла из РСЗО «Смерч», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее, как писал NEWS.ru, Генпрокуратура Азербайджана сообщила о гибели 91 мирного жителя в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Также ранения получило 405 человек.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом на ротационной основе там находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.